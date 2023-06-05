Віднині бізнес може приєднатися до програми «єВідновлення». Як це зробити

З 5 червня бізнес має змогу долучитися до програми державної допомоги «єВідновлення». Ідеться саме про підприємства, які продають будівельні матеріали й надають послуги з ремонту житла.
Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.
Такий бізнес має працювати за наступними MCC-кодами продавця:
- 1520: генеральні підрядники — житлове і торгове будівництво;
- 5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;
- 5231: магазини скла, фарби та шпалер.
Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі «Дія». Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво», та обрати «Приєднатися до «єВідновлення» як бізнес».
Статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі «Дія».
Повідомлення про приєднання до програми «єВідновлення» прийде на електронну пошту, яку зазначить компанія.
- З 10 травня всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф, можуть скористатися послугою «єВідновлення», щоб отримати держдопомогу, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Для цього треба подати заявку на допомогу в «Дії», а вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна ухвалити рішення щодо надання такої допомоги.