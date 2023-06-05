Віднині бізнес може приєднатися до програми «єВідновлення». Як це зробити

З 5 червня бізнес має змогу долучитися до програми державної допомоги «єВідновлення». Ідеться саме про підприємства, які продають будівельні матеріали й надають послуги з ремонту житла.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Такий бізнес має працювати за наступними MCC-кодами продавця:

1520: генеральні підрядники — житлове і торгове будівництво;

5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;

5231: магазини скла, фарби та шпалер.

Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі «Дія». Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво», та обрати «Приєднатися до «єВідновлення» як бізнес».

Статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі «Дія».

Повідомлення про приєднання до програми «єВідновлення» прийде на електронну пошту, яку зазначить компанія.