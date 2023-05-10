Стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Як нею скористатися

Від 10 травня в Україні стартує програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Послугу запускають навесні саме для того, щоб власники житла встигли відремонтувати його до зими.

Про це повідомило Міністерство відновлення.

Програма передбачає фінансування поточного (дрібного, некапітального) ремонту житла, пошкодженого внаслідок війни. Гроші можна буде використати на ремонт покрівлі, заміну вікон чи дверей, відновлення підлоги тощо.

Компенсація передбачена для власників приватних будинків і квартир, які розташовані на звільненій території та де не було зроблено ремонт власними силами.

Як отримати допомогу:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через «Дію»;

відкрити рахунок «єВідновлення» в банку;

подати заяву на компенсацію через «Дію»;

дозволити комісії місцевої ради обстежити майно та надати їй документи (на пільгу та право власності).

Зараз до програми підключені такі банки: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься.

Як можна використати допомогу

Після рішення комісії про надання компенсації гроші перерахують на картку «єВідновлення» упродовж 30 календарних днів із дня подання заявки.

Конкретну суму комісія визначає на основі розрахунків, затверджених в постанові Кабінету міністрів № 381.

Протягом року з моменту отримання гроші можна витратити на будівельні товари та послуги. Придбати їх можна буде лише в компаній-учасниць програми.

Список партнерів-учасників, у яких можна придбати будівельні матеріали та послуги, додаватимуть поступово на сайті послуги erecovery.diia.gov.ua.

Хто має перевагу в отриманні компенсації

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

ветерани війни;

члени сімей загиблих військових;

мобілізовані;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю І та ІІ груп;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

опікуни/піклувальники, прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Компенсації будуть фінансуватися коштом арештованих активів російських банків з Фонду ліквідації наслідків війни та цільової міжнародної допомоги, зокрема фінансової допомоги Світового банку.

Зараз розробляється інструмент для проведення капітального ремонту житла. Також незабаром має початися практична імплементація закону № 2923 про запуск механізму компенсації за знищене житло у вигляді житлових сертифікатів.