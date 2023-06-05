Омбудсман Лубінець: Політв’язнів із Криму переводять до таємного СІЗО на Чонгарі

У селі Чонгар Генічеського району Херсонської області росіяни відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією Кримської правозахисної групи, туди переводять частину політвʼязнів із Криму.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначає, що туди вже перевели частину політвʼязнів, яких утримували в СІЗО № 2 Сімферополя. Також там тримають людей з Херсонської та Запорізької областей, яких позбавили волі з політичних мотивів.

Зокрема, у новому СІЗО близько десяти затриманих за підозрою в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. Наразі через цю справу в Криму й росії незаконно утримують 181 людину.

«Таке утримання осіб — незаконне! Це порушення прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації. Всі незаконно увʼязнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені», — наголосив Лубінець.