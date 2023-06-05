У Німеччині горів притулок для українських біженців. Загинула дитина

У Німеччині сталася пожежа в притулку для українських біженців у землі Тюрінгія. Одна дитина загинула. Це може бути девʼятирічний хлопчик з України.

Про це повідомляє DW.

Пожежа спалахнула о 5 ранку за місцевим часом. Поліція заявила, що причина загоряння невідома. У притулку зареєстровані близько 245 мешканців. Їх уже переселили до сусіднього міста Гермсдорф.

Johannes Krey/dpa/picture alliance

За словами очевидців, полумʼя сягало кількох метрів заввишки.

Під час пожежі девʼятирічний хлопчик з України пропав безвісти. Судово-медична експертиза має визначити, чи його тіло знайшли в будівлі.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що наразі триває слідство, і не повідомив додаткових подробиць. За його словами, українські консули з самого ранку контактують із мешканцями згорілого притулку, а також із німецькими правоохоронцями.