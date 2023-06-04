Секретар РНБО: Україна втратила у 7,5 раза менше людей у боях за Бахмут, ніж росія

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтервʼю італійському виданню Corriere розповів про втрати російських окупантів у боях за Бахмут.

За його словами, з того часу як росія почала використовувати своїх вʼязнів для ведення війни проти України, зокрема, на Бахмутському напрямку, вона втратила 22 816 окупантів. Практикувати залучення засуджених до бойових дій Кремль почав з 1 вересня, каже Данілов.

Водночас втрати Сил оборони України під Бахмутом у 7,5 раза менші за російські.

На запитання журналіста, чому українська армія «так відчайдушно захищала Бахмут», Олексій Данілов відповів, що Україна не має права здавати міста без опору, тому що «без опору вони [росіяни] б перемогли».

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті українські війська контролюють південно-західні околиці міста, а ситуацію назвала умовно стабільною. «Вагнерівці», за її словами, остаточно ще не залишили місто.

Вже сьогодні, 4 червня, власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин каже, що «з якоїсь причини» армійські підрозділи рф втратили контроль над районом Садів, і ЗСУ там уже облаштували спостережні пункти.