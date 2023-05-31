Мер Бахмуту: У місті залишилися близько 500 жителів із 70 тисяч

Очільник міської військової адміністрації Бахмуту Олексій Рева заявив, що в місті залишилися близько 500 жителів. До повномасштабного вторгнення там проживали 70 тисяч людей.
Про це він розповів в інтервʼю «Укрінформу».
«До повномасштабного вторгнення росії на території Бахмутської громади проживало близько 80 тисяч жителів, серед яких 70 тисяч — це саме мешканці міста. На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишаються близько 500 людей», — зазначив Рева.
За його словами, з початку вторгнення відомо про поранення 505 жителів Бахмуту, 204 із них, зокрема 4 дитини, від отриманих травм загинули.
- 20 травня «ПВК Вагнера» заявила, що повністю захопила Бахмут, але Україна офіційно це спростовує і каже, що тримає позиції на південно-західних околицях міста. Окупанти контролюють майже 100% Бахмуту, але він повністю зруйнований.
- 25 травня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що його найманці виходять із Бахмуту і передають регулярній російській армії контроль над містом, мовляв, «вагнерівцям» треба відновитися в тилових таборах. За його словами, процес триватиме до 1 червня.