Мер Бахмуту: У місті залишилися близько 500 жителів із 70 тисяч

Очільник міської військової адміністрації Бахмуту Олексій Рева заявив, що в місті залишилися близько 500 жителів. До повномасштабного вторгнення там проживали 70 тисяч людей.

Про це він розповів в інтервʼю «Укрінформу».

«До повномасштабного вторгнення росії на території Бахмутської громади проживало близько 80 тисяч жителів, серед яких 70 тисяч — це саме мешканці міста. На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишаються близько 500 людей», — зазначив Рева.

За його словами, з початку вторгнення відомо про поранення 505 жителів Бахмуту, 204 із них, зокрема 4 дитини, від отриманих травм загинули.