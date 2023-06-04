Президент США Байден підписав закон про верхню межу держборгу. Криза через загрозу дефолту завершилася

Президент США Джо Байден підписав закон про скасування верхньої межі державного боргу країни в розмірі $31,4 трильйона. До цього проєкт закону ухвалили Сенат і Палата представників.
Про це пише Reuters.
Підпис Байдена під цим законом став завершенням кризи, яка загрожувала Вашингтону першим в історії дефолтом.
Перед цим президент США відзначив своєчасні дії Конгресу, називаючи великою перемогою для американських народу та економіки двопартійну угоду.
- Закон про скасування верхньої межі держборгу призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат.
- Демократи та республіканці тривалий час не могли домовитися щодо держборгу, але зрештою таки досягли компромісу. Ліміт боргу припиняється до січня 2025 року, обмежуючи витрати в бюджетах на 2024 і 2025 роки. Невикористані кошти на боротьбу з COVID-19 повертають до бюджету, а процес отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів прискорюється. На один рік обмежують необоронні дискреційні витрати.