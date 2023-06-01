Палата представників США підтримала призупинення обмеження держборгу. Так Вашингтон може уникнути дефолту

Демократи й республіканці Палати представників США підтримали законопроєкт про обмеження державного боргу, щоб уникнути дефолту. Документ ще мають схвалити Сенат і президент США Джо Байден.
Про це пише Reuters.
За проголосували 314 депутатів Палати, проти — 117 депутатів.
Джо Байден після голосування заявив, що угода — це хороша новина для американців та американської економіки, закликаючи Сенат якнайшвидше ухвалити законопроєкт і віддати йому на підпис.
- Водночас 71 республіканець не сприйняв компромісу між Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті.
- Попередньо, Байден і Маккарті досягли домовленості про припинення дії стелі держборгу в $31,4 трильйона, пише Reuters. Ліміт боргу припиняється до січня 2025 року, обмежуючи витрати в бюджетах на 2024 і 2025 роки. Невикористані кошти на боротьбу з COVID-19 повертаються до бюджету, а процес отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів прискорюється. На один рік обмежуються необоронні дискреційні витрати.
- Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до $31,4 трильйона.