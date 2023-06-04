Генштаб ЗСУ: Сили оборони України знищили 22 артилерійські системи ворога та майже 500 окупантів. Яка ситуація на фронті

Російське військо зосереджує зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей — за минулу добу між ворогом і Силами оборони України відбулися 23 бойових зіткнення. За цей час українські військові знищили ще 470 окупантів, пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни безуспішно наступали біля Новоселівського на Луганщині. Без успіху був і ворожий наступ в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької.

Під Бахмутом окупанти вели наступ у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мали. Також вони наступали в районі міста Марʼїнка, але українські бійці відбили всі 11 атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках військо окупантів в обороні.

У Сватовому Луганської області днями дезертирували близько 40 російських військових — вони самовільно залишили бойові позиції. Щоб їх знайти, задіяли два вертольоти та підрозділ росгвардії.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також шість ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Захисники знищили шість ворожих розвідувальних дронів, а також два ударних безпілотники типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та три склади боєприпасів ворога.

Ще військові Сил оборони знищили вісім танків, 10 броньованих бойових машин, 22 артилерійські системи, два засоби ППО, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, чотири одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ