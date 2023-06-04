Повітряні сили ЗСУ збили вночі чотири крилаті ракети та три ударних дрони. Скільки всього було повітряних цілей

Уночі 4 червня російські окупанти випустили по Україні пʼять іранських ударних безпілотників Shahed-136/131 з Брянської області та шість крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.
Сили протиповітряної оборони знищили чотири крилаті ракети та три ударних дрони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ й уточнюють, що росіяни цілилися по військових обʼєктах та обʼєктах критичної інфраструктури.
- Уночі з 3 на 4 червня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками й ракетами, запущеними з району Каспійського моря стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС. ППО знищила всі повітряні цілі на підступах до столиці.
- У Підгородненській громаді на околиці Дніпра ворожа ракета влучила у житловий двоповерховий будинок, через що загинула дворічна дівчинка. Ще 22 людини постраждали. Сили оборони України збили над Дніпропетровщиною дві крилаті ракети та безпілотник, ймовірно, Shahed.