YouTube спрощує правила протидії дезінформації перед виборами в США

YouTube відмовляється від політики заборони на виборчу дезінформацію напередодні виборів президента Сполучених Штатів у 2024 році.

Про це пишуть у блозі компанії.

Там наголошують, що можливість обговорювати політичні ідеї, зокрема ті, «які є суперечливими або базуються на спростованих припущеннях», це основа демократичного суспільства.

У 2020 році YouTube видаляв тисячі відео під час попередніх виборів у США і виявив, що, хоч це і стримало дезінформацію, проте «могло призвести до ненавмисного ефекту обмеження політичних виступів без суттєвого зменшення ризику насильства чи іншої реальної шкоди».

Відтепер YouTube не видалятиме контент з дезінформацією про масові шахрайства, помилки чи збої під час президентських виборів 2020 року та інших минулих виборів у США.

Водночас на платформі продовжать обмежувати поширення фейкових заяв про розташування виборчих дільниць та інших спроб не дати людям проголосувати.