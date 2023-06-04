YouTube спрощує правила протидії дезінформації перед виборами в США

YouTube відмовляється від політики заборони на виборчу дезінформацію напередодні виборів президента Сполучених Штатів у 2024 році.
Про це пишуть у блозі компанії.
Там наголошують, що можливість обговорювати політичні ідеї, зокрема ті, «які є суперечливими або базуються на спростованих припущеннях», це основа демократичного суспільства.
У 2020 році YouTube видаляв тисячі відео під час попередніх виборів у США і виявив, що, хоч це і стримало дезінформацію, проте «могло призвести до ненавмисного ефекту обмеження політичних виступів без суттєвого зменшення ризику насильства чи іншої реальної шкоди».
Відтепер YouTube не видалятиме контент з дезінформацією про масові шахрайства, помилки чи збої під час президентських виборів 2020 року та інших минулих виборів у США.
Водночас на платформі продовжать обмежувати поширення фейкових заяв про розташування виборчих дільниць та інших спроб не дати людям проголосувати.
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- У квітні президент Джо Байден повідомив, що планує балотуватися на наступних президентських виборах.