Байден заявив, що планує балотуватися на наступних виборах, але поки не готовий оголосити про це офіційно

Президент США Джо Байден повідомив, що планує балотуватися на наступних президентських виборах. Але поки не готовий офіційно про це оголосити.

Про це він сказав журналісту NBC News.

Із Байденом спілкувалися під час традиційної великодньої гри — катання яєць. У США за традицією у понеділок після Великодня такі ігри проводять для дітей на галявині біля Білого дому. Журналіст запитав, скільки ще Байден планує провести таких ігор, і той відповів, що ще разів три-чотири-пʼять. Після цього у Байдена запитали, чи означає це, що він планує балотуватися на виборах 2024 року.

«Я планую балотуватися, але ми ще не готові оголосити про це», — сказав він.

Джерела NBC News також підтверджують, що у Білому домі готуються до ухвалення остаточного рішення про балотування Байдена. Вони вказують на те, що за цей час не зʼявилося іншого сильного кандидата від демократів, а кримінальна справа проти Трампа лише посилює медійну увагу до нього.

Якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому буде 86 років. Наразі опитування показують, що Байден має незначну перевагу над Трампом, якщо вони обидва знову стануть головними кандидатами на виборах у 2024 році.