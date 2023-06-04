У початкових школах одного зі штатів США заборонили Біблію — «за вульгарність і насильство»

Шкільний округ в американському штаті Юта вилучив Біблію з програми початкових класів за те, що вона містить «вульгарність і насильство».

Про це пише ВВС.

Таку скаргу подали батьки учнів після того, як республіканський уряд Юти у 2022 році прийняв закон про заборону «порнографічних або непристойних» книг у школах. Штат задовільнив вимогу батьків, але комітет суду не уточнив, які саме уривки Біблії короля Якова містять «вульгарність чи насильство».

Один із батьків, який подав скаргу, сказав, що Біблія «не має серйозної цінності для неповнолітніх», а законодавець Юти назвав її «складним читанням» для дітей молодшого віку.

Суд визначив, що зміст Біблії хоч і не порушує закон 2022 року, але містить «вульгарність або насильство, неприйнятні для учнів молодших класів». Тому книга залишиться лише в місцевих середніх школах (звідти її теж просили вилучити).