Юта першою серед американських штатів заборонила дітям користуватися соцмережами вночі

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс підписав два закони, які обмежують для неповнолітніх час використання соцмереж, повідомляє АР. Парламентарі вважають, що ці закони дозволять захистити дітей від інтернет-залежності.

З березня 2024 року дітям віком до 18 років заборонено без дозволу батьків використовувати соцмережі з 22:30 до 6:30. Також закон зобовʼязує адміністраторів соцмереж давати батькам доступ до облікових записів їхніх дітей та перевіряти вік всіх без винятку користувачів. Завести акаунт підліток також зможе лише за згодою батьків. Дані про неповнолітніх користувачів треба буде виключати з пошуку.

Очікується, що технологічні компанії спробують оскаржити правомірність законів у суді.

Некомерційна організація Electronic Frontier, яка виступає за конфіденційність в інтернеті, закликала відмовитися від ухвалення законів, заявляючи, що обмеження часу та перевірка віку при використанні соціальних мереж порушують права неповнолітніх на свободу слова та недоторканність приватного життя.