Зеленський хоче поїхати в Латинську Америку, щоб зустрітися там із лідерами країн. Особливо — з президентом Бразилії

Президент Володимир Зеленський хоче поїхати в Латинську Америку. Він планує зустрітися з лідерами держав.

Про це Зеленський розповів в інтервʼю латиноамериканським медіа.

«Я просив, повірте, майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий путін і що він не такий великий. Його час минув», — зазначив він.

Зеленський наголосив, що він неодноразово запрошував всіх до України, але якщо такої можливості немає, він готовий сам поїхати на зустрічі.

Особливо Зеленський хоче провести зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілва. Він підкреслив, що багато разів звертався для організації цієї зустрічі.

«Я не вперше публічно і непублічно казав, через когось, через медіа і напряму президентові Лулі, і можу ще раз підтвердити: я зацікавлений у зустрічі з президентом Лулою. Я зацікавлений, щоб у мене була зустріч. Я пропонував будь-який формат», — сказав він.