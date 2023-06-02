Населення Латвії збільшилося вперше за понад 30 років. Причина — українські біженці

За підсумками 2022 року населення Латвії зросло вперше з 1990 року. Цьому посприяли українці, які після початку повномасштабної війни отримали там тимчасовий захист — їх зарахували до постійних мешканців країни.
Такі дані наводить Центральне статистичне управління Латвії, передає LSM.
На початку цього року населення Латвії сягнуло 1 883 000 людей, що на 7,5 тисячі більше, ніж роком раніше.
Зараз посвідку на проживання в Латвії строком щонайменше на 11 місяців мають 23,5 тисячі українців. Утім, минулого року з країни виїхали 16 680 жителів, що значно більше, ніж роками раніше.
Важливо розрізняти міграцію та природний ріст населення, який у Латвії у 2022 році був відʼємний, оскільки народжуваність упала до найнижчого за останні 100 років рівня. Смертність перевищила народжуваність на 14 800 випадків.
«Населення Латвії старіє. Збільшується питома вага жителів непрацездатного віку. Таких у нас приблизно 22%. І лише 16% мешканців у нас у віковій категорії до 14 років», — сказала директорка Департаменту соціальної статистики Байба Зукула.
Середній вік латвійців — 43 роки.
- Європейське статистичне управління підрахувало, що після початку повномасштабної війни станом на кінець березня 2023 року майжео 3,9 мільйона українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.
- У 2022 році населення Німеччини зросло до історичного максимуму — це сталося через українських біженців, які прибули до Німеччини, рятуючись від війни. Лише за перше півріччя українці, які прибули до Німеччини, збільшили населення на 740 тисяч людей.
- У жовтні 2022 року Європейська комісія вирішила продовжити дію Директиви тимчасового захисту для українців. Вона діятиме до березня 2024 року.