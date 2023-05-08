Євростат: Майже чотири мільйони українців отримали тимчасовий захист у ЄС

Європейське статистичне управління підрахувало, що станом на кінець березня 2023 року близько 3,9 мільйона українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі після початку повномасштабної війни.
Найбільше українців прийняли Німеччина (27% від усіх), Польща (25%) і Чехія (8%). Водночас у лютому цього року зафіксували зменшення кількості людей, які отримали такий статус, у загальному на три відсотки.
- Наприкінці березня Український інститут майбутнього провів опитування щодо того, чи планують українські біженці повертатися додому після війни. Половина з них сказала, що повернуться.
- У 2022 році населення Німеччини зросло до історичного максимуму — це сталося через українських біженців, які прибули до Німеччини, рятуючись від війни. Лише за перше півріччя українці, які прибули до Німеччини, збільшили населення на 740 тисяч людей.
- У жовтні 2022 року Європейська комісія вирішила продовжити дію Директиви тимчасового захисту для українців. Вона буде діяти до березня 2024 року.