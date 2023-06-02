В Україні запустили нове державне англомовне медіа

В Україні запустили нове державне медіа англійською мовою. Воно матиме назву The Gaze.

Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

За його словами, медіа буде знайомити західну аудиторію з «феноменом країн нової Європи та України як її складової, з її людьми, історією, природою, культурою, політикою, економікою та впливом на глобальне майбутнє».

Там будуть новини, репортажі, розважальний контент, аналітичні матеріали та стрими.

«Зараз, коли навколо України сконцентрована така кількість уваги від усього світу, заснування таких проєктів має важливу роль, даючи нам змогу розповісти про нашу культури та історію якомога більше, щоб нас впізнавали не тільки як країну, що воює з росією, а як невідʼємну та цікаву частину європейської спільноти», — заявив Ткаченко.

Медіа буде доступне за посиланням, також у нього є власний YouTube-канал.