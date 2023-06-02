Суд відправив під домашній арешт чотирьох киян, які знімали роботу ППО

​​Суд обрав запобіжні заходи чотирьом киянам, які публікували у своїх соцмережах роботу ППО. Їх відправили під домашній арешт.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Там зазначили, що всім чотирьом підозрюваним призначили цілодобовий домашній арешт. Він триватиме щонайменше до 31 липня 2023 року.

Їм оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення військ під час воєнного стану). Їм загрожує від 5 до 8 років вʼязниці.