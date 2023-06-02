Генштаб: Минулої доби Сили оборони України знищили 540 росіян, 15 танків і 27 артилерійських систем

Минулої доби росіяни невдало наступали на Купʼянському напрямку — на захід від Масютівки в Харківській області та Куземівки на Луганщині. На Лиманському напрямку окупанти атакували на околицях Білогорівки (Луганська область) та Спірного на Донеччині.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також українські захисники відбили всі атаки ворога в околицях міста Марʼїнка.

Протягом доби 1 червня українська авіація 9 разів вдарила по скупченнях російських військ і військової техніки, а також завдала чотири удари по зенітно-ракетних системах ворога.

Сили оборони України знищили два бойові дрони «Ланцет» і один розвідувальний БпЛА «Орлан-10».

Ракетно-артилерійські війська вразили командний пункт, зенітно-ракетну систему, пʼять одиниць артилерії на вогневих позиціях і девʼять районів зосередження озброєння.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 540 військових, 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом в Україні вже загинули 208 910 росіян.