Канада вперше запровадила санкції проти проросійських політиків та олігархів з Молдови.

Про це повідомили в канадському уряді.

Обмеження ввели проти семи людей та однієї організації. У санкційному переліку опинилися Ілан Шор і його партія, політик Константин Ботнарі, депутат Марина Таубері, ексдепутат Володимир Андронакі та колишній заступник голови Головного поліцейського інспекторату Георге Кавчаліу. Також у списку — олігархи Володимир Плахотнюк і Вʼячеслав Платон.

«Оскільки росія погрожує використати свою присутність на території Молдови, щоб втягнути країну в агресивну війну проти України, ці нові санкції підірвуть дії росії щодо перешкоджання національному уряду Молдови здійснювати повний суверенітет над її територією. Цими новими санкціями Канада підтверджує свою відданість підтримці зусиль України повернути свою територію та припинити війну, яку розвʼязав Кремль», — зазначили в уряді Канади.