Мінфін: Держава обіцяє не оподатковувати товари волонтерів, які призначені для ЗСУ

Жодних податків із товарів, які офіційні волонтери передають на потреби ЗСУ, сплачувати не потрібно. Також уряд розгляне питання про внесення дронів до списку товарів благодійної допомоги.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Хочу запевнити, що жодних податків із тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це чинна норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків», — йдеться в повідомленні міністра.

Міністр також обіцяє, що з боку уряду буде визначений уповноважений представник, який забезпечуватиме як постійну комунікацію, так і вирішення проблемних питань, що постійно виникають у волонтерському середовищі.