Amazon заплатить $25 мільйонів штрафу через незаконне зберігання даних дітей

Компанія Amazon має заплатити $25 мільйонів штрафу через звинувачення в порушенні голосовим помічником Alexa права дітей на конфіденційність.

Про це пише BBC.

Компанія заплатить цю суму Федеральній торговій комісії США (FTC), оскільки не видалила записи Alexa.

Федеральна торгова комісія заявила, що Amazon «виразно і неодноразово запевняв своїх користувачів, зокрема батьків, що вони можуть видалити голосові записи, зібрані системою». Проте компанія не зробила цього, зберігала дані роками та незаконно використовувала їх, щоб покращити алгоритми Alexa.

Директор Бюро захисту прав споживачів Семюель Левін звинуватив Amazon у «введенні батьків в оману, зберіганні записів дітей на невизначений термін і нехтуванні вимогами батьків про видалення інформації». За його словами, компанія «пожертвувала конфіденційністю заради прибутку».