Білл Гейтс: Штучний інтелект «‎убʼє» Google і Amazon

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс запевняє, що в майбутньому розробники штучного інтелекту створять персонального цифрового агента, який радикально змінить поведінку користувачів.
Через це користувачі припинять відкривати пошукові сайти чи онлайн-магазини.
ШІ-агент зможе розуміти потреби та звички людей та допоможе їм «прочитати те, на що в них немає часу», заявив бізнесмен на заході в Сан-Франциско, присвяченому штучному інтелекту.
Він вважає, що компанія, яка створить такого асистента, стане лідером в галузі, мовляв, це може бути як техногігант, так і стартап.
«Я був би розчарованим, якби лідером стала не Microsoft. Однак я дуже вражений кількома стартапами, включно з Inflection.AI», — поділився Гейтс і додав, що знадобиться певний час, аби підготувати цифрового помічника до масового використання.
На його думку, розвиток генеративних технологій ШІ вплине на роботу офісних працівників, оскільки використання «роботів-гуманоїдів» обійдеться компаніям дешевше, ніж людська сила.
- Білл Гейтс в інтервʼю Reuters заявив, що заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать майбутніх проблем». Коментуючи відкритий лист дослідників, він наголосив, що замість паузи в розробці слід зосередитися на тому, як отримати максимальну вигоду з тих ШІ-рішень, що вже є.
- Наприкінці березня мільярдер Ілон Маск і група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали до шестимісячної паузи в розробці систем, більш потужних за нещодавно запущений OpenAI GPT-4. Вони опублікували відкритого листа, у якому назвали потенційні ризики для суспільства і людства.