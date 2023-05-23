Білл Гейтс: Штучний інтелект «‎убʼє» Google і Amazon

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс запевняє, що в майбутньому розробники штучного інтелекту створять персонального цифрового агента, який радикально змінить поведінку користувачів.

Через це користувачі припинять відкривати пошукові сайти чи онлайн-магазини.

ШІ-агент зможе розуміти потреби та звички людей та допоможе їм «прочитати те, на що в них немає часу», заявив бізнесмен на заході в Сан-Франциско, присвяченому штучному інтелекту.

Він вважає, що компанія, яка створить такого асистента, стане лідером в галузі, мовляв, це може бути як техногігант, так і стартап.

«‎Я був би розчарованим, якби лідером стала не Microsoft. Однак я дуже вражений кількома стартапами, включно з Inflection.AI», — поділився Гейтс і додав, що знадобиться певний час, аби підготувати цифрового помічника до масового використання.

На його думку, розвиток генеративних технологій ШІ вплине на роботу офісних працівників, оскільки використання «роботів-гуманоїдів‎» обійдеться компаніям дешевше, ніж людська сила.