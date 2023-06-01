Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Хто вони

Вища рада правосуддя провела голосування за нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Призначили 16 нових членів — всього було 32 кандидати.
Про це пише пресслужба ВРП.
Призначення повного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розблокувало роботу органа з формування суддівського корпусу.
Нові члени ВККС:
- Руслан Мельник — старший детектив, керівник відділу запобігання корупції та інформаційної безпеки Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро;
- Надія Кобецька — професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;
- Ярослав Дух — керівник відділу роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК;
- Віталій Гацелюк — координатор проєктів ОБСЄ в Україні, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького;
- Людмила Волкова — адвокат, була суддею Харківського окружного адміністративного суду;
- Андрій Пасічник — керівник Управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції;
- Роман Сабодаш — доцент кафедри цивільного права Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат;
- Руслан Сидорович — адвокат, народний депутат Верховної Ради VIII скликання від «Самопомочі»;
- Михайло Богоніс — суддя Вінницького окружного адміністративного суду;
- Роман Ігнатов — суддя Київського апеляційного суду;
- Роман Кидисюк — суддя Господарського суду Львівської області;
- Олег Коліуш — суддя Вищого антикорупційного суду;
- Володимир Луганський — суддя Сєвєродонецького міського суду у відставці, адвокат, чинний військовослужбовець;
- Олексій Омельян — суддя Господарського суду Житомирської області, чинний військовослужбовець;
- Сергій Чумак — суддя Третього апеляційного адміністративного суду;
- Галина Шевчук — суддя Тернопільського апеляційного суду.
Тепер оновлений склад ВККС проводитиме добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад і завершить кваліфікаційне оцінювання суддів.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів — це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу. ВККС проводить конкурс на суддів в усі суди України: перевіряє кандидатів і проводить іспити. У складі комісії шістнадцять членів — їх обирають або призначають зʼїзд суддів, представники юридичних вишів, адвокати, омбудсмен з прав людини та голова державної судової адміністрації.
- Створення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів — це одна з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС.