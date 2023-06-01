Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Хто вони

Вища рада правосуддя провела голосування за нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Призначили 16 нових членів — всього було 32 кандидати.

Про це пише пресслужба ВРП.

Призначення повного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розблокувало роботу органа з формування суддівського корпусу.

Нові члени ВККС:

Руслан Мельник — старший детектив, керівник відділу запобігання корупції та інформаційної безпеки Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро;

Надія Кобецька — професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

Ярослав Дух — керівник відділу роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК;

Віталій Гацелюк — координатор проєктів ОБСЄ в Україні, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького;

Людмила Волкова — адвокат, була суддею Харківського окружного адміністративного суду;

Андрій Пасічник — керівник Управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції;

Роман Сабодаш — доцент кафедри цивільного права Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат;

Руслан Сидорович — адвокат, народний депутат Верховної Ради VIII скликання від «Самопомочі»;

Михайло Богоніс — суддя Вінницького окружного адміністративного суду;

Роман Ігнатов — суддя Київського апеляційного суду;

Роман Кидисюк — суддя Господарського суду Львівської області;

Олег Коліуш — суддя Вищого антикорупційного суду;

Володимир Луганський — суддя Сєвєродонецького міського суду у відставці, адвокат, чинний військовослужбовець;

Олексій Омельян — суддя Господарського суду Житомирської області, чинний військовослужбовець;

Сергій Чумак — суддя Третього апеляційного адміністративного суду;

Галина Шевчук — суддя Тернопільського апеляційного суду.

Тепер оновлений склад ВККС проводитиме добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад і завершить кваліфікаційне оцінювання суддів.