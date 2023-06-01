Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» відкривають збір на модернізацію звʼязку для ППО. Як долучитися

Фонд «Повернись живим» разом із компанією «Нова пошта» відкрили збір на 330 мільйонів гривень. За ці гроші планують модернізувати звʼязок і розгортання рухомих командних пунктів у Силах протиповітряної оборони.

Проєкт оснастить українських захисників такими засобами:

переносні командні пункти — робочі місця-трансформери у кейсі вагою 60 кілограмів;

комплексний апаратний звʼязок з телекомунікаційним обладнанням, які мають комфортні робочі місця для військових і супроводжуватимуть протиповітряні ракетні комплекси;

рухомі командні пункти на базі прохідних вантажівок з можливістю командувати військами під час руху й універсальними місцями роботи/відпочинку;

рюкзаки мобільних вогневих груп, легкі й функціональні, які містять усі необхідні види звʼязку.

Як долучитися до збору

купувати лімітоване пакування у відділеннях «Нової пошти» — 10 гривень з кожної проданої коробки та по 5 гривень з пакета і конверта підуть на удосконалення ППО;

з кожної проданої коробки та по з пакета і конверта підуть на удосконалення ППО; користуватися поштоматами: з кожного відправлення чи доставки 10 гривень піде на рахунок проєкту.

Також можна задонатити на спеціальний рахунок на лендінгу ініціативи тут, або на «банку» — ось тут.