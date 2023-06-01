Зеленський приїхав до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти. Він проситиме про створення «коаліції Patriot»

Президент Володимир Зеленський прибув до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти. Там він пропонуватиме створити «коаліцію Patriot» для України.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
«Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», — розповів він.
Президент Молдови Майя Санду вже опублікувала відео зустрічі Зеленського і зазначила, що Молдова — це вірний партнер України, на якого можна покластися.
- У молдовській столиці Кишиневі 1 червня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Там очікують до 50 лідерів європейських держав. Перший саміт Європейської політичної спільноти провели 6—7 жовтня 2022 року в Празі. Ідея такого обʼєднання належить президенту Франції Емманюелю Макрону. Туди запросили 44 європейські країни, крім Білорусі та росії.