Німеччина передала Україні нові військові тягачі, а також пообіцяла десятки бронетранспортерів

Німеччина передала Україні нові військові тягачі. Також вона пообіцяла десятки бронетранспортерів та всюдиходів.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Німці вже передали додаткові боєприпаси до танків Leopard 1, а також два тягачі та ще сім безпілотних транспортних засобів THeMIS.

Крім цього, Німеччина анонсувала поставки 64 всюдиходів Bandvagn та 66 бронетранспортерів.