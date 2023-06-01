Німеччина передала Україні нові військові тягачі, а також пообіцяла десятки бронетранспортерів

Німеччина передала Україні нові військові тягачі. Також вона пообіцяла десятки бронетранспортерів та всюдиходів.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Німці вже передали додаткові боєприпаси до танків Leopard 1, а також два тягачі та ще сім безпілотних транспортних засобів THeMIS.
Крім цього, Німеччина анонсувала поставки 64 всюдиходів Bandvagn та 66 бронетранспортерів.
- На початку травня стало відомо, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні (ось список). Федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО, тому в переліку — чотири системи IRIS-T SLM плюс 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами. Вартість пакета допомоги — понад €2,7 мільярда.