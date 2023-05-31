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США виділили Україні нову військову допомогу — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги, його вартість становить $300 мільйонів.

Про це Пентагон оголосив 31 травня.

У переліку:

  • ракети для протиповітряних систем Patriot;
  • ПЗРК Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • ракети AIM-7 Sparrow для ППО;
  • зенітно-ракетний комплекс Avenger;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • некеровані авіаційні ракети класу «повітря — земля» Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;
  • протитанкові комплекси АТ-4;
  • понад 30 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
  • обладнання та системи розмінування;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.