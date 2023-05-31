США виділили Україні нову військову допомогу — список

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги, його вартість становить $300 мільйонів.
Про це Пентагон оголосив 31 травня.
У переліку:
- ракети для протиповітряних систем Patriot;
- ПЗРК Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- ракети AIM-7 Sparrow для ППО;
- зенітно-ракетний комплекс Avenger;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- некеровані авіаційні ракети класу «повітря — земля» Zuni;
- боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;
- протитанкові комплекси АТ-4;
- понад 30 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
- обладнання та системи розмінування;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.