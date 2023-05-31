Україна допоможе Молдові відбудувати залізницю. Це розвине логістику з український портом «Рені»

Керівництво «Укрзалізниці» та «Залізниці Молдови» підписали меморандум про співпрацю, щоб відновити залізничний коридор Валчінет — Окніца — Бельци — Унгень — Кишинів — Каїнари завдовжки 400 кілометрів. Проєкт планують завершити до кінця 2024 року.
Про це пише Мінвідновлення.
Це дозволить підсилити залізничну логістику на дунайському напрямку, зокрема експортери матимуть транспортний коридор, повʼязаний з українським портом «Рені» на Одещині.
Проєкт відбудови розробили молдовські залізничники в рамках ініціативи «Шляхи солідарності», підтримуваної Європейською комісією. Він передбачає розвиток альтернативних логістичних шляхів, наприклад, для експорту аграрної продукції України.
Реалізують проєкт за гроші партнерів і міжнародних фінансових установ. Спочатку €32 мільйони перерахують Молдові, потім їх скерують до «Укрзалізниці».
- Україна та Молдова — учасники Трансʼєвропейської транспортної мережі (TEN-T), яку будують під егідою ЄС, щоб зʼєднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів.
- У липні 2022 року Єврокомісія офіційно схвалила перегляд карт Трансʼєвропейської транспортної мережі (TEN-T), розширивши їх на шляхи сполучення в Україні. Низку дорожньо-залізничних шляхів, які охоплюють усю територію України, включили до чотирьох із девʼяти основних європейських транспортних коридорів.