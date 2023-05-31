Україна допоможе Молдові відбудувати залізницю. Це розвине логістику з український портом «Рені»

Керівництво «Укрзалізниці» та «Залізниці Молдови» підписали меморандум про співпрацю, щоб відновити залізничний коридор Валчінет — Окніца — Бельци — Унгень — Кишинів — Каїнари завдовжки 400 кілометрів. Проєкт планують завершити до кінця 2024 року.

Про це пише Мінвідновлення.

Це дозволить підсилити залізничну логістику на дунайському напрямку, зокрема експортери матимуть транспортний коридор, повʼязаний з українським портом «Рені» на Одещині.

Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Проєкт відбудови розробили молдовські залізничники в рамках ініціативи «Шляхи солідарності», підтримуваної Європейською комісією. Він передбачає розвиток альтернативних логістичних шляхів, наприклад, для експорту аграрної продукції України.

Реалізують проєкт за гроші партнерів і міжнародних фінансових установ. Спочатку €32 мільйони перерахують Молдові, потім їх скерують до «Укрзалізниці».