Єврокомісія переглянула карти транспортної мережі, додавши туди Україну. Що дасть це рішення

Єврокомісія офіційно схвалила перегляд карт Трансʼєвропейської транспортної мережі (TEN-T), розширивши їх на шляхи сполучення в Україні.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

За його словами, низку дорожньо-залізничних шляхів, які охоплюють усю територію України — від західних кордонів до узбережжя Чорного та Азовського морів — включили до чотирьох з девʼяти основних європейських транспортних коридорів, а саме:

Північно-Балтійський коридор продовжено через Львів і Київ до Маріуполя;

Балто-Чорноморсько-Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;

коридори Балтійське море — Адріатичне море і Рейн — Дунай проходитимуть через Львів.

На практиці це дозволить:

усунути існуючі перешкоди при здійсненні логістичних операцій;

залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;

отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T;

розвивати мультимодальні перевезення;

зменшити логістичні витрати;

підвищити якість послуг при перевезенні товарів.

«Окремо приємно, що результатом оновлення мережі TEN-T стало вилучення з неї російських і білоруських маршрутів, а також зниження статусу маршрутів на території ЄС на стиках із цими країнами-агресорами», — зазначив Найєм і додав, що це рішення дозволить зʼєднати Європу із заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів і водних шляхів.

Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року мають завершити побудову «ключової» мережі, до 2050 року — «загальної» мережі.