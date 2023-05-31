Кличко заявив, що пропозицію перейменувати одну з вулиць Києва на честь загиблого Дмитра Коцюбайла винесуть на голосування

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на петицію із пропозицією перейменувати одну з вулиць столиці на честь загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла. Він зазначив, що це питання винесуть на електронне голосування.

Про це йдеться у відповіді Кличка на петицію.

Автором петиції була українська акторка театру Ада Роговцева. Вона запропонувала перейменувати на честь Коцюбайла вулицю Німанську в Печерському районі Києва.

«Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України», — зазначила вона.

Кличко відповів, що пропозицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дмитра Коцюбайла винесуть на електронне голосування.