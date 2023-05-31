Кличко заявив, що пропозицію перейменувати одну з вулиць Києва на честь загиблого Дмитра Коцюбайла винесуть на голосування

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на петицію із пропозицією перейменувати одну з вулиць столиці на честь загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла. Він зазначив, що це питання винесуть на електронне голосування.
Про це йдеться у відповіді Кличка на петицію.
Автором петиції була українська акторка театру Ада Роговцева. Вона запропонувала перейменувати на честь Коцюбайла вулицю Німанську в Печерському районі Києва.
«Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України», — зазначила вона.
Кличко відповів, що пропозицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дмитра Коцюбайла винесуть на електронне голосування.
- 7 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті загинув Герой України, командир батальйону 67 бригади Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі». Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади на Івано-Франківщині. Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після її завершення, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії. У 2014 році він уже командував взводом добровольців, а за рік — добровольчою ротою.
- 17 березня 2016 року призначений командиром Першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.
- 30 листопада 2021 року удостоєний найвищої державної нагороди — звання Героя України з врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».