Під Бахмутом загинув комбат 67 бригади Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі». Один із наймолодших Героїв України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті загинув Герой України, командир батальйону 67 бригади Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі».

Боєць 67 окремої механізованої бригади загинув у бою під Бахмутом.

«Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших Героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України», — зазначив президент.

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади на Івано-Франківщині. Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після її завершення, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії. У 2014 році він уже командував взводом добровольців, а за рік — добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром Першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року удостоєний найвищої державної нагороди — звання Героя України з врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».