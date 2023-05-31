Від 1 серпня в американському штаті Міннесота легалізують марихуану

Губернатор американського штату Міннесота, демократ Тім Волз 30 травня підписав законопроєкт про легалізацію рекреаційної марихуани для людей старше 21 року. Закон набуде чинності 1 серпня.

Про це повідомляє Associated Press.

У Міннесоті можна буде зберігати, використовувати та вирощувати коноплі у домашніх умовах. Володіння квіткою конопель буде обмежено до 0,9 кілограма вдома та 56 грамів у громадських місцях. У цукерках та інших харчових продуктах дозволять 800 міліграмів ТГК і 8 грамів концентрату канабісу.

Роздрібні продажі в диспансерах, імовірно, почнуться щонайменше через рік. Після отримання ліцензії диспансери сплачуватимуть податок з продажів і 10% податку на марихуану.

Мешканці Міннесоти, яких засудили за зберігання невеликої кількості канабісу, будуть звільнені від покарання. Однак Бюро розшуку злочинців підрахувало, що розгляд усіх справ триватиме до серпня 2024 року. Люди, засуджені за володіння великою кількістю конопель, зможуть подати заявку на помʼякшення покарання.

Зняття судимостей з людей, обвинувачених у злочинах, повʼязаних із марихуаною, є одним із найважливіших положень закону, заявила на церемонії підписання сенатор-демократ Ліндсі Порт з Бернсвілля. Таким чином «ми усуваємо частину шкоди, яку ми завдали як держава, заборонивши канабіс», — сказала вона.

На церемонії підписання також був присутній один із перших губернаторів США, який відкрито підтримував легалізацію марихуани, — Джессі Вентура. Він очолював Міннесоту з 1999 по 2003 рік.

«Особисто мені дуже приємно бачити, як те, про що я мріяв понад 20 років тому, нарешті здійснилося сьогодні, і ще за мого життя», — сказав він.

Міннесота стала 23-м штатом США, де рекреаційна марихуана стала легальною.