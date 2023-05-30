Дослідники знайшли серед уламків затонулого «Титаніка» намисто

Серед уламків затонолого «Титаніка» знайшли намисто.

Про це повідомляє організація Magellan, яка займається глибоководними дослідженнями. Ця ж компанія зробила першу детальну 3D-реконструкцію «Титаніка», який затонув у північній частині Атлантичного океану 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом.

На зображеннях видно намисто із зуба мегалодона (це вимерлий вид акули) із вбудованими в нього золотими прикрасами.