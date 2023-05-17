Дослідники зробили першу детальну 3D-реконструкцію затонулого «Титаніка»

Дослідники зробили перше повнорозмірне цифрове сканування «Титаніка». Науковці сподіваються, що 3D-реконструкція допоможе краще зрозуміти, що саме сталося з кораблем, який затонув у 1912 році.

Про це пише BBC.

У 1985 році команда з WHOI та Французького національного інституту океанографії знайшла затонулий корабель, розбитий на дві частини, на південний схід від канадського Ньюфаундленду.

Із моменту виявлення «Титанік» ретельно досліджували. Але він настільки величезний, що досі камери не могли зафіксувати весь корабель, лише його частини. Влітку 2022 року компанія з картографування морських глибин Magellan Ltd і Atlantic Productions, які знімають документальний фільм про проєкт, відсканували судно повністю. Підводні апарати, якими дистанційно керували з борту спеціалізованого корабля, досліджували «Титанік» понад 200 годин.

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Вони зробили понад 700 тисяч фото з усіх кутів, щоб створити точну 3D-реконструкцію. На ній можна розрізнити деякі дрібні деталі, наприклад, серійний номер на одному з гвинтів, статуї та невідкорковані пляшки шампанського. Також можна побачити особисті речі пасажирів, в тому числі десятки пар взуття, що лежать в осаді.