У Німеччині проведуть наймасштабніші в історії НАТО авіаційні навчання

У Німеччині планують провести масштабні навчання повітряних сил країн-членів НАТО. Вони стануть найбільшими в історії Альянсу.

Про це пише Spiegel.

Навчання матимуть назву Air Defender 2023. Вони триватимуть з 12 до 23 червня. Майже всі маневри проводитимуть у небі над Німеччиною, частину — над прибережними зонами Північного і Балтійського морів.

Загалом до навчань залучать близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня – американські.

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності. За його словами, поблизу повітряного простору росії плануються «лише ізольовані маневри» і відпрацьовувати будуть лише оборонні сценарії.