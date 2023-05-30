Національна авіакомпанія Нової Зеландії зважуватиме пасажирів перед польотом

Управління цивільної авіації Нової Зеландії зобовʼязало національну авіакомпанію Air New Zealand зважувати пасажирів, які вилітають міжнародними рейсами з аеропорту Окленду до 2 липня цього року.

Про це пише CNN.

В авіакомпанії заявили, що таким чином збирають дані для розподілу ваги на борту літаків.

«Ми зважуємо все, що летить у літаку — від вантажу до їжі на борту і до багажу в багажному відсіку. Для клієнтів, членів екіпажу та ручної поклажі ми використовуємо середню вагу, яку ми отримаємо під час цього опитування», — зазначив спеціаліст авіакомпанії з покращення контролю завантаження Аластер Джеймс.

Air New Zealand також запевнила, що збиратиме інформацію анонімно, щоб зберегти конфіденційність клієнтів.

Під час реєстрації на рейс пасажирів попросять стати на цифрові ваги. Потім інформацію про їхню вагу внесуть в анкету, але вона не буде відображатися на екрані працівників аеропорту.

На таких самих вагах окремо зважать багаж.

«Ми знаємо, що стати на терези може бути страшно. Ми хочемо запевнити наших клієнтів, що ніде немає видимого дисплея. Ніхто не зможе побачити вашу вагу, навіть ми», — наголосив Джеймс.