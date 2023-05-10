Національна авіакомпанія Нової Зеландії першою у світі запроваджує капсули для сну в економ-класі

Національна авіакомпанія Нової Зеландії Air New Zealand за $250—380 буде пропонувати чотири години для сну в каюті з двоярусним ліжком на шість людей — у рамках свого першого у світі спального відсіку економ-класу.

Про це компанія повідомила 10 травня.

Замовлення на спальні місця будуть доступні лише з вересня 2024 року. Капсули для сну не повністю закриті, однак пасажири будуть відокремлені одне від одного завісами.

У кожній капсулі буде подушка, простирадла та ковдра. Постільну білизну будуть змінювати між кожним сеансом. Перерви між сеансами — 30 хвилин. Наприкінці кожного вмикатимуть мʼяке світло, що означатиме кінець сеансу, й екіпаж ввічливо розбудить усіх пасажирів.

Пасажирам дозволено бронювати лише один сеанс на рейс. На ліжку одночасно може розміститися лише одна людина.

Такі салони для сну зʼявляться на наддалекомагістральних рейсах авіакомпанії, починаючи з маршрутів з Окленду в Нью-Йорк і з Окленду в Чикаго, час польоту яких перевищує 15 годин. Салони будуть представлені на восьми нових лайнерах Boeing 787-9 Dreamliner, які мають прибути до країни у 2024 році.