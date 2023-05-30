В Австралії чоловік дістав власну голову зі щелеп крокодила

В Австралії чоловік врятував своє життя під час нападу морського крокодила на курорті. Він дістав власну голову зі щелеп плазуна і відбувся рваними ранами.

Про це пише BBC.

51-річний Маркус МакГоуен був у воді разом з іншими людьми, коли відчув укус ззаду.

«Я подумав, що це акула, але коли я підняв руку, то зрозумів, що це крокодил. Я зміг розтиснути його щелепи настільки, щоб дістати голову», — розповів він.

За його словами, крокодил повернувся ще раз, але МакГоуен зміг відштовхнути його. Рептилія вкусила чоловіка за руку.

МакГоуена вертольотом доставили до найближчої лікарні на острові, а пізніше відправили до міста Кернс для подальшого лікування.