В Австралії чоловік дістав власну голову зі щелеп крокодила

В Австралії чоловік врятував своє життя під час нападу морського крокодила на курорті. Він дістав власну голову зі щелеп плазуна і відбувся рваними ранами.
Про це пише BBC.
51-річний Маркус МакГоуен був у воді разом з іншими людьми, коли відчув укус ззаду.
«Я подумав, що це акула, але коли я підняв руку, то зрозумів, що це крокодил. Я зміг розтиснути його щелепи настільки, щоб дістати голову», — розповів він.
За його словами, крокодил повернувся ще раз, але МакГоуен зміг відштовхнути його. Рептилія вкусила чоловіка за руку.
МакГоуена вертольотом доставили до найближчої лікарні на острові, а пізніше відправили до міста Кернс для подальшого лікування.
- Після заборони полювання на крокодилів в 1974 році їхня популяція у Квінсленді зросла з 5 000 до приблизно 30 000. На початку травня у тому ж штаті всередині крокодила знайшли тіло чоловіка, який зник під час риболовлі. 65-річний Кевін Дармоді рибалив в Кеннедіс-Бенд разом із приятелями. Інші рибалки не бачили нападу, але чули крик чоловіка, а потім гучний сплеск.