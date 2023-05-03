В Австралії тіло зниклого рибалки знайшли всередині крокодила

В Австралії всередині крокодила знайшли тіло чоловіка, який зник під час риболовлі.
Про це пише BBC.
65-річний Кевін Дармоді рибалив в Кеннедіс-Бенд разом із приятелями. Інші рибалки не бачили нападу, але чули крик чоловіка, а потім гучний сплеск.
«Я помчав вниз… але від нього не було жодного сліду, тільки його ремінці на березі, і більше нічого», — сказав друг Дармоді.
Після дводенних пошуків поліція виявила і застрелила двох крокодилів завдовжки 4,1 м і 2,8 м. Людські останки знайшли лише в одному з них, але офіцери з охорони дикої природи вважають, що обидві рептилії причетні до смерті рибалки.
- Після заборони полювання на крокодилів в 1974 році їхня популяція у Квінсленді зросла з 5 000 до приблизно 30 000. Але напади на людей трапляються рідко. Смерть Кевіна Дармоді стала 13 випадком у штаті з початку ведення записів у 1985 році.