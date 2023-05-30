Українські військові знищили 29 ударних дронів із 31. Майже всі збили над Київщиною

У ніч на 30 травня росія запустила 31 безпілотник Shahed-136/131 із півночі та півдня.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Українські військові знищили 29 ударних дронів. Майже всі вони збиті на підступах до столиці та в небі над Києвом.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Один російський дрон збили над Дніпропетровщиною, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.