Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 400 окупантів за добу

Російські війська намагаються повністю окупувати Луганську та Донецьку області України. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 27 ворожих атак.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області окупанти роблять масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. У них перевіряють документи та телефони. Таким чином окупанти намагаються залякати людей та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по скупченнях росіян і їхньої військової техніки. Також минулої доби знищили чотири ворожих розвідувальних дрони різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі ворога.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 410 військових, танк, дві бойові броньовані машини і засіб ППО. Загалом в Україні вже загинуло 207 440 росіян.