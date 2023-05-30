В МЗС Естонії заявили, що не відмовляться очолити ОБСЄ через тиск росії і Білорусі

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що його країна не відмовиться від головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через тиск з боку росії і Білорусі.

Про це пише ERR.

«Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що росія може диктувати, хто їм підходить», — сказав Цахкна.

Він також згадав, що Естонія вже подавала свою кандидатуру на посаду голови ОБСЄ у 2021 році, але тоді росія та Білорусь заблокували головування Естонії.

«Але росія також блокує роботу інших міжнародних організацій, щоб створити собі важелі впливу. І так само в ОБСЄ питання не тільки в тому, чи буде Естонія головою наступного року, а й у тому, що росія заблокувала ухвалення нового бюджету організації. Саме тому сьогодні ОБСЄ працює на основі бюджету минулих років, який перерозподіляється щомісяця», — пояснив міністр.

За його словами, росія хоче боротися не лише з Естонією, а й блокувати діяльність різних міжнародних організацій, які побудовані на демократичних засадах і де враховуються інтереси держав-членів.

Цахкна також обговорив це питання з міністрами закордонних справ інших європейських країн. Він наголосив, що Естонія не піддасться шантажу, і також отримав підтримку щодо цього від усіх партнерів.

«Усі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення продовжуються», — зазначив він.