Голова МЗС Фінляндії заявив, що ОБСЄ може розпастися до 2025 року

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто побоюється, що ОБСЄ може розпастися до того, як Фінляндія стане головою організації у 2025 році.

Про це пише Yle.

На думку міністра, Організації з безпеки і співробітництва в Європі загрожує криза протягом ближчих шести місяців. Причина — відмова росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.

За правилами організації, змінного голову мають схвалити усі 57 держав-членів. Однак росія та Білорусь не бажають цього робити, а Естонія не готова відмовитися від своєї кандидатури.

«Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації», — заявив Хаавісто.