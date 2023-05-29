Голова МЗС Фінляндії заявив, що ОБСЄ може розпастися до 2025 року

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто побоюється, що ОБСЄ може розпастися до того, як Фінляндія стане головою організації у 2025 році.
Про це пише Yle.
На думку міністра, Організації з безпеки і співробітництва в Європі загрожує криза протягом ближчих шести місяців. Причина — відмова росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.
За правилами організації, змінного голову мають схвалити усі 57 держав-членів. Однак росія та Білорусь не бажають цього робити, а Естонія не готова відмовитися від своєї кандидатури.
«Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації», — заявив Хаавісто.
- Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) створили в Будапешті у 1994 році.
- Наприкінці березня 2014 року за запитом України була створена спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Місія працювала на Донбасі і спостерігала за режимом припинення вогню в регіоні. Наприкінці квітня 2022 року ОБСЄ вирішила завершити роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні, оскільки росія заблокувала її продовження.
- У квітні 2022 року, після початку повномасштабної агресії росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство росії в ОБСЄ «становить загрозу для безпеки та співпраці в Європі». Він закликав організацію виключити росію з її складу. Але цього так і не сталося.