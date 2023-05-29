Польща з 1 червня закриває кордон для білоруських і російських вантажівок

На польсько-білоруському кордоні з 1 червня й до особливого розпорядження перестануть пускати вантажівки з росії та Білорусі.

Відповідне розпорядження ухвалив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, йдеться в документі від понеділка, 29 травня.

Окрім вантажних автомобілів, заборона поширюється на тягачі, причепи, зокрема напівпричепи й автопоїзди.

Це обмеження є реакцією на п’ятничне рішення Верховного суду білорусі, який залишив без змін вирок журналісту й активісту «Спілки поляків Білорусі» Анджею Почобуту — вісім років колонії суворого режиму.

Зазначимо, єдиний прикордонний перехід між Польщею та Білоруссю, який працює для вантажних перевезень, розташований у Корощині. Ще один прикордонний пункт працював у Бобровниках до 10 лютого 2023 року.