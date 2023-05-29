Морпіхам 501 батальйону поновили виплати. ДБР закрило провадження за підозрою в дезертирстві

Державне бюро розслідувань закрило провадження про дезертирство 277 військовослужбовців 501 окремого батальйону морської піхоти. Після цього їм та їхнім родинам поновили виплати грошового забезпечення.
Про це пише пресслужба ДБР.
Морпіхи боронили Маріуполь і всі опинились у полоні росіян. Спочатку проти них відкрили провадження за підозрою в дезертирстві.
- Утім, за даними слідства, морпіхів полонили через зраду заступника командира батальйону. Найімовірніше, йдеться про Костянтина Безсмертного. Йому ДБР повідомило про підозру в державній зраді. Слідство стверджує, що заступник перейшов на бік окупантів і вмовив командира здатися. Військовим дали наказ «передислокуватися», проте насправді їх без відома переправили до так званої «ДНР», де й взяли у полон.