Морпіхам 501 батальйону поновили виплати. ДБР закрило провадження за підозрою в дезертирстві

Державне бюро розслідувань закрило провадження про дезертирство 277 військовослужбовців 501 окремого батальйону морської піхоти. Після цього їм та їхнім родинам поновили виплати грошового забезпечення.

Про це пише пресслужба ДБР.

Морпіхи боронили Маріуполь і всі опинились у полоні росіян. Спочатку проти них відкрили провадження за підозрою в дезертирстві.