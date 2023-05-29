У Туреччині 1 червня оголосять про результати президентських виборів — рішення оприлюднять в Офіційному віснику

Остаточні результати другого туру президентських виборів у Туреччині Виборча комісія оголосить 1 червня в Офіційному віснику.
Про це повідомляє CNN TURK.
Двадцять девʼятого травня о 17:00 закінчується термін подання оскаржень на рішення та протоколи окружних виборчих комісій.
Оскарження розглядатимуться щонайпізніше до 23:59.
Також 31 травня спливає термін оскарження рішень провінційних виборчих комісій, після чого Вища виборча комісія ухвалить рішення щодо них і 1 червня надішле остаточні результати виборів до відповідних органів влади.
- 28 травня в Туреччині пройшов другий тур президентських виборів. Ввечері голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер заявив, що Реджеп Ердоган переобраний президентом країни в другому турі голосування за результатом підрахунків майже всіх бюлетенів. Отже Ердоган залишиться при владі до 2028 року.