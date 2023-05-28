Реджеп Ердоган переміг на виборах президента в Туреччині. Він залишиться при владі до 2028 року

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган переміг у другому турі виборів. Центральна виборча комісія підрахувала 99,74% бюлетенів. Ердоган набрав 52,14% голосів, а його опонент, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу — 47,86% голосів.

Про це пише держагентство Anadolu. Опозиційне видання Anka дає майже такі результати.

Під час виступу перед своїми прихильниками Ердоган заявив, що результати другого туру виборів підтвердили, що ніхто не може зазіхати на досягнення Туреччини.

«Ми завершили другий тур виборів президента із підтримки народу Туреччини. Переможцем виборів як 14 травня, так і 28 травня є всі 85 млн турецьких громадян. Я дякую кожному громадянину Туреччини за можливість перебувати біля керма влади в Туреччині ще 5 років», — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Ердогана із перемогою.