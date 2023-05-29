Президент Уганди підписав закон проти ЛГБТ — представникам спільноти може загрожувати смертна кара або довічне увʼязнення

Президент Уганди Йовері Мусевені підписав закон, який посилює покарання для представників ЛГБТ-спільноти. Ідеться про смертну кару й довічне увʼязнення.

Про це пише State House Uganda у Twitter.

У травні законодавці схвалили законопроєкт із поправками, що передбачають найсуворіші покарання за приналежність до ЛГБТ із «обтяжуючими ознаками», за такі правопорушення, як одностатеві статеві контакти з неповнолітніми, чи якщо «правопорушник» є ВІЛ-позитивним.

Підписаний президентом закон можуть оскаржити в суді.